«هدف» يدعو لاستكمال مستندات تعويضات عقود المنشآت مع الدولة

الرياض - محمد عبدالله - طالب صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، المنشآت التي سبق لها أن تقدمت بطلبات تعويض عن العقود التي تم إبرامها مع الدولة، إلى استكمال المستندات المطلوبة.

ودعا الصندوق –عبر تويتر- جميع المنشآت التي سبق أن تقدمت بطلبات تعويض عن العقود التي تم إبرامها مع الدولة قبل تاريخ (1434/01/01 هـ) وفق قرار مجلس الوزراء رقم (351) وتاريخ (1435/08/25هـ)؛ سرعة استكمال المستندات المطلوبة منها والرفع بها عبر حساب المنشأة.

وأوضح أنه يتم استكمال المستندات المطلوبة من خلال الرابط الإلكتروني التالي اضغط هنا:

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