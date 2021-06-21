اخبار السعوديه

«هدف» يدعو لاستكمال مستندات تعويضات عقود المنشآت مع الدولة

0 نشر
0 تبليغ

الرياض - محمد عبدالله - طالب صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، المنشآت التي سبق لها أن تقدمت بطلبات تعويض عن العقود التي تم إبرامها مع الدولة، إلى استكمال المستندات المطلوبة.

ودعا الصندوق –عبر تويتر- جميع المنشآت التي سبق أن تقدمت بطلبات تعويض عن العقود التي تم إبرامها مع الدولة قبل تاريخ (1434/01/01 هـ)  وفق قرار مجلس الوزراء رقم (351) وتاريخ (1435/08/25هـ)؛ سرعة استكمال المستندات المطلوبة منها والرفع بها عبر حساب المنشأة.

وأوضح أنه يتم استكمال المستندات المطلوبة من خلال الرابط الإلكتروني التالي اضغط هنا:

اقرأ أيضا:

صرف مليون ريال لـ809 مستفيدين من العاملين في النقل الموجَّه

صرف مليون ريال لـ763 مستفيداً من العاملين في النقل الموجه

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا