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«الأمن البيئي» يضبط 4 أشخاص ينقلون الرمال ويجرفون التربة بالرياض

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الرياض - محمد عبدالله - ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي، (4) مخالفين لنظام البيئة لقيامهم بنقل الرمال وتجريف التربة دون تصريح في مدينة الرياض.

وقال المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي، الرائد/ رائد المالكي (وفقا لوكالة الانباء )، إنه تم ضبط (4) آليات تستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة، تعود ملكيتها لمواطن، ويعمل عليها مقيمون من الجنسيات اليمنية والباكستانية والهندية وتم تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحقهم من الجهات المختصة.

وحث الرائد المالكي الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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