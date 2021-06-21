تطعيم كورونا شرطً للدراسة الحضورية بجامعة الإمام عبدالرحمن

الرياض - محمد عبدالله - قالت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، إن أخذ تطعيم كورونا شرط أساسي للعودة الحضورية وكذلك لدخول مرافق الجامعة سواء كان للدراسة أو للمراجعة.

وذكرت جامعة الإمام- عبر حسابها على تويتر- أن أخذ لقاح فيروس (كوفيد -١٩)، ضرورة للعودة الحضورية الآمنة إلى مقاعد الدراسة، وإثبات تحصينك شرط أساسي للدخول إلى مرافق الجامعة سواء لأداء الأعمال أو الدراسة أو المراجعة

وأضافت أنه يتم إثبات التحصين أو أخذ جرعة كورونا من خلال تطبيق (توكلنا) وذلك اعتبارًا من تاريخ 1 أغسطس 2021م.

اقرأ أيضًا:

10 خطوات لحجز مواعيد لقاح كورونا بجامعة الإمام

جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تحدد مواعيد اختبارات المتقدمين على وظائفها