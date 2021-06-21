«وقت اللياقة» توقع مذكرة لتحقيق أهداف مبادرة «التمرين علاج»

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت شركة لجام للرياضة «وقت اللياقة»، اليوم الاثنين، توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة مع وزارة الصحة؛ لتحقيق أهداف مبادرة «التمرين علاج»، لمدة سنة تبدأ من تاريخ توقيعها.

ووقع الاتفاقية، بحسب بيان للشركة على موقع السوق المالية السعودية «تداول» اليوم، وزير الصحة توفيق بن فوزان الربيعة، ورئيس مجلس إدارة شركة لجام للرياضة علي بن حمد الصقري.

وقالت الشركة إن مبادرة التمرين علاج هي مبادرة صحية عالمية تديرها الكلية الأمريكية للطب الرياضي، وهي تعمل على جعل تقييم أداء النشاط الرياضي بأن يكون معياراً في الرعاية السريرية من خلال ربط الرعاية الصحية بمصادر للنشاط البدني تكون مبنية على أدلة علمية، وأيضاً تكون مناسبة للأشخاص في أي مكان ولجميع القدرات.

واتفق الطرفان على نقاط عدة؛ نظراً لرغبة وزارة الصحة في تفعيل هذا الملف وانضمام المملكة العربية السعودية إلى الدول التي تحمل تصنيف المبادرة، التي يضم أحد متطلباتها تفعيل دور الرياضة والعلاج بالتمارين، وباعتبار شركة لجام للرياضة «وقت اللياقة» مقدمًا لخدمات اللياقة في المملكة، وتمتلك مجموعة من المراكز الرياضية على مستوى المناطق المملكة التي تساعد في تحقيق أهداف المبادرة.

ولفتت الشركة، إلى أنه تم الاتفاق على 5 نقاط؛ تتضمن التعاون في مجال تعزيز الصحة، وفي تقديم البرامج الوقائية الصحية في مواقع شركة لجام، وتكثيف الحملات التوعوية المشتركة في مجال أهمية النشاط البدني للمجتمع، وإمكانية استخدام مرافق وقت اللياقة من مستفيدي العلاج لدى وزارة الصحة جلسات العلاج الجماعية.

وتم الاتفاق أيضاً، على استفادة وزارة الصحة من بعض شاشات الإعلانات داخل فروع أندية وقت اللياقة في عرض المحتويات التوعوية الصحية حسب ما تحدده شركة لجام، وأخيراً أن يتم تحديد تفاصيل حضور الجلسات العلاجية والحملات الوقائية للمستفيدين لاحقاً من خلال اتفاقية مستقلة يبرمها الأطراف.

وأشارت «وقت اللياقة» إلى أن هذه الخطوة تؤكد التزام شركة لجام للرياضة بتسخير إمكاناتها لرفع مستوى الوعي بالنشاط البدني وتعزيز الصحة العامة بما يخدم مستهدفات رؤية السعودية 2030.