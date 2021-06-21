بالفيديو.. طبيب: أخذ جرعتين مختلفتين من لقاح كورونا يعزِّز المناعة

الرياض - محمد عبدالله - قال استشاري مكافحة العدوى، د.محمد حلواني:، إن أخذ جرعتين مختلفتين من لقاح كورونا يعزز الجهاز المناعي، وإن النتائج الأولى للدراسات الخاصة بأخذ نوعين مختلفين من اللقاح مبشرة جدًا.

وأضاف استشاري مكافحة العدوى في مداخلة مع برنامج «اليوم» المذاع على قناة «الإخبارية» أن النتائج النهائية للدراسات الخاصة بأخذ نوعين مختلفين من لقاح كورونا سيعلن عنها نهاية يوليو المقبل، وأن إعطاء نوعين من اللقاح يزيد من تحفيز الجهاز المناعي بأشكال مختلفة.

وأشار الدكتور حلواني، إلى أنه لوحظ في الدراسات ان الاعراض الجانبية للقاح كورونا تختلف من شخص لآخر، وأنه قد تكون الأعراض الجانبية أقوى قليلًا بالنسبة للأشخاص الذين سيأخذون نوعين مختلفين من اللقاح، وستزول من 24 الى 72 ساعة.

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