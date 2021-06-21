مكة تسجل أعلى درجة حرارة في المملكة

سجلت مكة المكرمة أعلى درجة الحرارة وبلغت 46 درجة مئوية بينما سجلت السودة أقل درجة حرارة بلغت 25 درجة مئوية، أما نسبة الرطوبة فقد سجلت جازان أعلى نسبة رطوبة بلغت 85 أما المدينة المنورة والعلا ورفحا فكانت الأقل نسبة رطوبة حيث بلغت 20. وتوقع المركز الوطني للأرصاد تكون سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات نجران، جازان، عسير والباحة تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات مكة المكرمة. في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على سواحل منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة كما تتأثر الرؤية الأفقية على وسط وشرق المملكة ومنطقة نجران بسبب العوالق الترابية.



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