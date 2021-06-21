السعودية | ملتقى “فيديو آرت” الدولي يقدّم عروض “صوت الناس” بالرياض

المناطق - الرياض

يقدّم ملتقى ” فيديو آرت” الدولي في دورته الثالثة الذي تنظمه جمعية الثقافة والفنون في الدمام الخميس المقبل، عروضه الجديدة التي اتسمت فكرتها بمحور “صوت الناس”، وذلك في المساحة الإبداعية “المشتل” بحي السفارات في الرياض.

وتتضمن العروض التي تقام على مدى خمسة أيام، ٣٠ عملاً فنياً من ١٩ دولة، تحمل تجربة كل فنان رغم الاختلافات الجغرافية وطريقة التنفيذ، إلى جانب الخصوصية من حيث التقنيات والمضمون والابتكارات.

وأوضح مدير جمعية الثقافة والفنون في الدمام يوسف الحربي أن ما يقدمه الملتقى من عروض وفعاليات يعدّ فرصة لإيجاد تعاون حقيقي بين الفنانين والمتابعين والمهتمين والباحثين والأكاديميين، من خلال تقديم الأعمال الفنية واستعراض التجارب وتبادل المعرفة، مشيراً إلى أن هذه العروض تعدّ منفذ تواصل بين الملتقى وفضاء “المشتل”، الذي يمثل مساحة إبداعية وانعكاساً جمالياً للهوية السعودية.