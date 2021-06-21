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إغلاق 64 منشأة مخالفة للاحترازات في جدة

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الدمام - شريف احمد - نفّذت أمانة محافظة جدة وبلديات المحافظات التابعة لها ، خلال اليومين الماضيين 7835 جولة رقابية مع الجهات المعنية ، لمتابعة امتثال المنشآت التجارية للإرشادات والتدابير الاحترازية ، والتي أسفرت عن إغلاق 64 منشأة مخالفة.

وأوضحت الأمانة أن الجهود الرقابية شملت نطاق 19 بلدية فرعية و 15 بلدية محافظة، ورصدت الفرق الميدانية خلالها 145 مخالفة ، تنوّعت ما بين عدم الالتزام بالتباعد، وعدم التقيد بلبس الكمامة بالشكل الصحيح، والتساهل في قياس حرارة العملاء أو في الإلزام بإبراز تطبيق توكلنا، وغيرها من مخالفات التعليمات الوقائية.

Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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