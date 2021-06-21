شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 64 منشأة مخالفة للاحترازات في جدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفّذت أمانة محافظة جدة وبلديات المحافظات التابعة لها ، خلال اليومين الماضيين 7835 جولة رقابية مع الجهات المعنية ، لمتابعة امتثال المنشآت التجارية للإرشادات والتدابير الاحترازية ، والتي أسفرت عن إغلاق 64 منشأة مخالفة.

وأوضحت الأمانة أن الجهود الرقابية شملت نطاق 19 بلدية فرعية و 15 بلدية محافظة، ورصدت الفرق الميدانية خلالها 145 مخالفة ، تنوّعت ما بين عدم الالتزام بالتباعد، وعدم التقيد بلبس الكمامة بالشكل الصحيح، والتساهل في قياس حرارة العملاء أو في الإلزام بإبراز تطبيق توكلنا، وغيرها من مخالفات التعليمات الوقائية.