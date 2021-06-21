شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 90 سيارة تالفة ومهملة في الجبيل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفّذت أمانة المنطقة الشرقية حملة ميدانية ضمن حملة معالجة التشوه البصري، وتحسين المشهد الحظري في محافظة الجبيل، اسفرت عن رفع 90 سيارة تالفة ومهملة، وإزالة أكثر من 400 لوحة دعائية عشوائية مخالفة، وطمس الكتابات المشوهة وتجميل الأسوار بمساحة 2400 متر مربع، إضافة إلى أعمال إصلاح حفر الشوارع والأرصفة المتهالكة، وإصلاح عدد من أعمدة الإنارة ومعالجة الحاويات، ورفع المخلفات.

وأكّدت الأمانة استمرار الحملة الميدانية، التي تهدف إلى تعزيز الوعي والسلوك الحضاري بأهمية المحافظة على البيئة وحماية المرافق العامة، ومعالجة التلوث البصري بالمحافظة، داعية الجميع إلى التعاون لتحقيق أهداف الحملات، من خلال الإبلاغ عن المخالفين والمتسببين بالتشوهات البصرية، عبر مركز البلاغات 940.