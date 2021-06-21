صور عفوية تجمع الملك سلمان بحفيده عبدالعزيز بن خالد

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-21

متابعات الخليج 365 - الرياض

نشر حساب صور آل سعود على تويتر صورة مجمعة تتضمن لقطات عفوية وأبوية يظهر فيها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مع حفيده الأمير عبدالعزيز بن خالد بن سلمان.

مشاعر الحب بين الملك سلمان وحفيده

وأظهرت الصور مشاعر الحب والحنان التي يكنها خادم الحرمين لحفيدة وفي نفس الوقت أظهرت مدى حب الحفيد لجده.

وفي إحدى الصور ظهر الأمير عبدالعزيز ممسكًا بيد جده وفي صورة أخرى يقبل رأس خادم الحرمين فيما أظهرت صورة ثالثة الملك سلمان هو يقبل حفيده.



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