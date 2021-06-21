سلطنة عمان تسجل 2529 حالة كورونا جديدة و31 وفاة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-21

متابعات الخليج 365 - واس

أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان، تسجيل 2529 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و31 وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

حالات كورونا في عمان

وذكرت وزارة الصحة العمانية أن إجمالي الإصابات وصل إلى 250572 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 2741 وفاة، مشيرة إلى شفاء 1330 حالة، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 220171 حالة.

شارك الخبر