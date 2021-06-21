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قال متحدث وزارة الصحة، اليوم، إن التحورات في الفيروسات، ومنها كورونا، أمرٌ متوقع وتحدث بشكل مستمر ومتكرّر وأغلبها غير مؤثر.
وتابع عبر حسابه في تويتر: يجب علينا جميعاً الاستمرار في الاحترازات، وأخذ اللقاح لمنع انتشارها، بإذن الله.
وأمس قال متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، إنه يجب علينا الاستمرار في الاحترازات؛ لأجل صحتنا وسلامتنا، ونؤكّد على جميع المناطق التسجيل لأخذ اللقاح.
وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الدوري لمستجدات كورونا: الجرعات المعطاة من اللقاح حتى الآن تجاوزت 16.522.087.
وتابع: الخطة الوطنية الخاصة بلقاح كورونا تسير وفق ما هو مخطط له.
21 يونيو 2021 - 11 ذو القعدة 1442 01:01 PM
قال: يجب علينا جميعاً الاستمرار في الاحترازات وأخذ اللقاح لمنع انتشارها بإذن اللهمتحدث "الصحة": تحورات كورونا أمرٌ متوقع وتحدث بشكل مستمر وأغلبها غير مؤثر
قال متحدث وزارة الصحة، اليوم، إن التحورات في الفيروسات، ومنها كورونا، أمرٌ متوقع وتحدث بشكل مستمر ومتكرّر وأغلبها غير مؤثر.
وتابع عبر حسابه في تويتر: يجب علينا جميعاً الاستمرار في الاحترازات، وأخذ اللقاح لمنع انتشارها، بإذن الله.
وأمس قال متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، إنه يجب علينا الاستمرار في الاحترازات؛ لأجل صحتنا وسلامتنا، ونؤكّد على جميع المناطق التسجيل لأخذ اللقاح.
وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الدوري لمستجدات كورونا: الجرعات المعطاة من اللقاح حتى الآن تجاوزت 16.522.087.
وتابع: الخطة الوطنية الخاصة بلقاح كورونا تسير وفق ما هو مخطط له.
، متحدث "الصحة": تحورات كورونا أمرٌ متوقع وتحدث بشكل مستمر وأغلبها غير مؤثر ،
المصدر : الخليج 365
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