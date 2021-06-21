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نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس، 1370 جولة رقابية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة، نتج عنها إغلاق 7 منشآت تجارية مخالفة، ورصد 97 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية والتكدس، وتطبيق "توكلنا".
وتلقى مركز البلاغات "940" بالأمانة 21 بلاغاً، حول المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية والأنظمة البلدية.
وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية المكثّفة، للتأكد من تطبيق المنشآت التجارية والغذائية ومنافذ البيع بالمنطقة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، وتفعيل تطبيق "توكلنا" ومبادرة "ممتثل"، وإغلاق المنشآت المخالفة تحقيقا للصحة والسلامة العامة.
ودعت الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات أو ملاحظات من خلال مركز البلاغات "940".
21 يونيو 2021 - 11 ذو القعدة 1442 12:51 PM
بعد تنفيذ 1370 جولة رقابية في الأسواق والمراكز التجاريةأمانة الشرقية تغلق 7 منشآت مخالفة للتدابير الاحترازية
نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس، 1370 جولة رقابية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة، نتج عنها إغلاق 7 منشآت تجارية مخالفة، ورصد 97 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية والتكدس، وتطبيق "توكلنا".
وتلقى مركز البلاغات "940" بالأمانة 21 بلاغاً، حول المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية والأنظمة البلدية.
وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية المكثّفة، للتأكد من تطبيق المنشآت التجارية والغذائية ومنافذ البيع بالمنطقة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، وتفعيل تطبيق "توكلنا" ومبادرة "ممتثل"، وإغلاق المنشآت المخالفة تحقيقا للصحة والسلامة العامة.
ودعت الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات أو ملاحظات من خلال مركز البلاغات "940".
، أمانة الشرقية تغلق 7 منشآت مخالفة للتدابير الاحترازية ،
المصدر : الخليج 365
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