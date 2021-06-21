- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
أكّد المستشار القانوني والمحكم القضائي محمد الوهيبي، أن بعض البنوك عندما تتعامل مع مشكلات تحدث للعميل من تجاهل وغير ذلك، لم يصدر أي بنك بياناً توضيحياً يعترف فيه بالتقصير وحدوث الخطأ.
وقال "الوهيبي" لـ"الإخبارية": من كثرة ما تحدث هذه الأخطاء في بعض القطاعات المالية لدى البنوك، فإن العميل يشكّ في كل شيء لديه دون أن يعرف أن المشكلة ليست من عنده، ذلك لأنه لا يكون هناك اعتراف بحدوث الخطأ والتقصير.
وأضاف: يجب أن يقوم البنك المركزي بإصدار إلزام لهذه الجهات المعنية بضرورة إصدار بيان أو تصريح في حال حدوث أي عطل أو مشكلة تقنية أو غير ذلك، خلال مدة لا تتجاوز ساعة.
21 يونيو 2021 - 11 ذو القعدة 1442 12:43 PM
دعا البنك المركزي إلى إلزامها بإصدار بيانات بمثل هذه المشكلاتمستشار قانوني: تجاهل بعض البنوك للأعطال التقنية غير مبرر
أكّد المستشار القانوني والمحكم القضائي محمد الوهيبي، أن بعض البنوك عندما تتعامل مع مشكلات تحدث للعميل من تجاهل وغير ذلك، لم يصدر أي بنك بياناً توضيحياً يعترف فيه بالتقصير وحدوث الخطأ.
وقال "الوهيبي" لـ"الإخبارية": من كثرة ما تحدث هذه الأخطاء في بعض القطاعات المالية لدى البنوك، فإن العميل يشكّ في كل شيء لديه دون أن يعرف أن المشكلة ليست من عنده، ذلك لأنه لا يكون هناك اعتراف بحدوث الخطأ والتقصير.
وأضاف: يجب أن يقوم البنك المركزي بإصدار إلزام لهذه الجهات المعنية بضرورة إصدار بيان أو تصريح في حال حدوث أي عطل أو مشكلة تقنية أو غير ذلك، خلال مدة لا تتجاوز ساعة.
، مستشار قانوني: تجاهل بعض البنوك للأعطال التقنية غير مبرر ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر مستشار قانوني: تجاهل بعض البنوك للأعطال التقنية غير مبرر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.