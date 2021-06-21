، حائل.. أهالي "قمراء الشملي" معزولون عن العالم ويطالبون ببرج للاتصالات ،

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يعاني أهالي قرية "قمراء" التابعة لمحافظة الشملي غرب حائل، من سوء الخدمة المقدمة لهم من شركة الاتصالات السعودية؛ مبدين استياءهم من ضعف الشبكة وعدم تغطيتها للجيل الثالث.
وطالب السكان، مسؤولي "الاتصالات"، بإنشاء برج بالقرية لمعالجة ضعف الشبكة سواء الاتصال أو البيانات، والتي تعتمد على أقرب برج للقرية، يبعد 25 كلم على طريق "حائل- العلا".
وأضافوا: نجد صعوبة شديدة في إجراء الاتصالات وكذلك إجراء العديد من الخدمات الإلكترونية التي أصبحت مطلبًا مهمًّا في حياة الفرد.
وتابع الأهالي: طالبنا منذ سنواتٍ الشركةَ بإيجاد حل لمعاناتنا؛ لكن لم يحدث شيء حتى الآن، فمعظم اليوم الاتصالات معدومة والجوالات مغلقة، والإنترنت غائب لعدم وجود برج للتغطية؛ الأمر الذي يضطر معه السكان للذهاب 20 كلم لإجراء مكالماتهم أو خدماتهم الإلكترونية.
وأكدوا أن أهالي القرية يعيشون في عزلة كبيرة عن الآخرين؛ فيما يستخدمون الأجهزة اللاسلكية اليدوية للتواصل بينهم.
وأشاروا إلى أن طلبة المدارس والجامعات من أبناء القرية يضطرون لقطع مسافة طويلة، ويجتمعون في منطقة صحراوية لتلقي دروسهم أو إجراء اختباراتهم.
21 يونيو 2021 - 11 ذو القعدة 1442 12:32 PM
أقرب محطة تغطية على بُعد 25 كم.. ومخاطبات عديدة دون ردحائل.. أهالي "قمراء الشملي" معزولون عن العالم ويطالبون ببرج للاتصالات
يعاني أهالي قرية "قمراء" التابعة لمحافظة الشملي غرب حائل، من سوء الخدمة المقدمة لهم من شركة الاتصالات السعودية؛ مبدين استياءهم من ضعف الشبكة وعدم تغطيتها للجيل الثالث.
وطالب السكان، مسؤولي "الاتصالات"، بإنشاء برج بالقرية لمعالجة ضعف الشبكة سواء الاتصال أو البيانات، والتي تعتمد على أقرب برج للقرية، يبعد 25 كلم على طريق "حائل- العلا".
وأضافوا: نجد صعوبة شديدة في إجراء الاتصالات وكذلك إجراء العديد من الخدمات الإلكترونية التي أصبحت مطلبًا مهمًّا في حياة الفرد.
وتابع الأهالي: طالبنا منذ سنواتٍ الشركةَ بإيجاد حل لمعاناتنا؛ لكن لم يحدث شيء حتى الآن، فمعظم اليوم الاتصالات معدومة والجوالات مغلقة، والإنترنت غائب لعدم وجود برج للتغطية؛ الأمر الذي يضطر معه السكان للذهاب 20 كلم لإجراء مكالماتهم أو خدماتهم الإلكترونية.
وأكدوا أن أهالي القرية يعيشون في عزلة كبيرة عن الآخرين؛ فيما يستخدمون الأجهزة اللاسلكية اليدوية للتواصل بينهم.
وأشاروا إلى أن طلبة المدارس والجامعات من أبناء القرية يضطرون لقطع مسافة طويلة، ويجتمعون في منطقة صحراوية لتلقي دروسهم أو إجراء اختباراتهم.
، حائل.. أهالي "قمراء الشملي" معزولون عن العالم ويطالبون ببرج للاتصالات ،
المصدر : الخليج 365
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