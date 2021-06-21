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أصدر مجلس الشورى، اليوم، قراراً بشأن التقرير السنوي لصندوق النفقة للعام المالي 1441 / 1442هـ، مطالباً الصندوق بالتوسع بالسبل كافة التي يراها مناسبة للتعريف عن رسالته، وأهدافه ومشروعاته، وبرامجه، والخدمات المقدمة للمستفيدين.
وقال المجلس: على صندوق النفقة الدراسة التفصيلية لمؤشرات أدائه وتحديد المستهدفات السنوية، وتتبع قياسها في ضوء خطته الإستراتيجية؛ بما ينعكس إيجاباً على استحداث الخطط التحسينية لإدارة الأداء.
وناقش #مجلس_الشورى، اليوم، التقرير السنوي لهيئة حقوق الإنسان للعام المالي 1441 / 1442هـ وذلك خلال الجلسة العادية الرابعة والثلاثين للسنة الأولى من الدورة الثامنة عبر الاتصال المرئي والمنعقدة الآن برئاسة رئيس المجلس د. عبدالله آل الشيخ.
21 يونيو 2021 - 11 ذو القعدة 1442 12:30 PM
دعاه إلى دراسة تفصيلية لمؤشرات أدائه وتحديد المستهدفات السنوية وتتبع قياسها"الشورى" يطالب "صندوق النفقة" بالتوسع بالسبل كافة للتعريف برسالته ومشروعاته
أصدر مجلس الشورى، اليوم، قراراً بشأن التقرير السنوي لصندوق النفقة للعام المالي 1441 / 1442هـ، مطالباً الصندوق بالتوسع بالسبل كافة التي يراها مناسبة للتعريف عن رسالته، وأهدافه ومشروعاته، وبرامجه، والخدمات المقدمة للمستفيدين.
وقال المجلس: على صندوق النفقة الدراسة التفصيلية لمؤشرات أدائه وتحديد المستهدفات السنوية، وتتبع قياسها في ضوء خطته الإستراتيجية؛ بما ينعكس إيجاباً على استحداث الخطط التحسينية لإدارة الأداء.
وناقش #مجلس_الشورى، اليوم، التقرير السنوي لهيئة حقوق الإنسان للعام المالي 1441 / 1442هـ وذلك خلال الجلسة العادية الرابعة والثلاثين للسنة الأولى من الدورة الثامنة عبر الاتصال المرئي والمنعقدة الآن برئاسة رئيس المجلس د. عبدالله آل الشيخ.
، "الشورى" يطالب "صندوق النفقة" بالتوسع بالسبل كافة للتعريف برسالته ومشروعاته ،
المصدر : الخليج 365
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