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أزالت وكالة البلديات بأمانة العاصمة المقدسة، إحداثات غير نظامية على أراضٍ بيضاء بمخططات ولي العهد 9 جنوب مكة المكرمة، وشملت الإحداثات، إقامة بئر وغرف شعبية؛ بهدف استغلال الأرض دون مسوغ نظامي.
وأشارت بلدية جنوب مكة الفرعية، إلى مباشرة آليات الأمانة أعمال الإزالة فور تأكد الفِرَق الرقابية من عدم وجود وثائق ملكية لدى المعتدين على الأراضي؛ لافتةً إلى تمكين الشركات المطورة لمخططات ولي العهد من استكمال أعمال البنى التحتية وتحقيق التنمية العمرانية بالمنطقة.
وأكدت بلدية جنوب مكة، رصد ومنع المخالفات وتطبيق كل الأنظمة والجزاءات الرادعة بالتنسيق مع لجان التعديات والفِرَق الأمنية؛ وذلك بما يضمن المحافظة على الأراضي الحكومية.
أمانة العاصمة المقدسة
21 يونيو 2021 - 11 ذو القعدة 1442 12:28 PM
شملت بئرًا وغرفًا شعبية بمخططات ولي العهد 9.. وآليات الأمانة باشرتمعتدون بلا وثائق.. إزالة إحداثات غير نظامية على أراضٍ بيضاء بمكة
أزالت وكالة البلديات بأمانة العاصمة المقدسة، إحداثات غير نظامية على أراضٍ بيضاء بمخططات ولي العهد 9 جنوب مكة المكرمة، وشملت الإحداثات، إقامة بئر وغرف شعبية؛ بهدف استغلال الأرض دون مسوغ نظامي.
وأشارت بلدية جنوب مكة الفرعية، إلى مباشرة آليات الأمانة أعمال الإزالة فور تأكد الفِرَق الرقابية من عدم وجود وثائق ملكية لدى المعتدين على الأراضي؛ لافتةً إلى تمكين الشركات المطورة لمخططات ولي العهد من استكمال أعمال البنى التحتية وتحقيق التنمية العمرانية بالمنطقة.
وأكدت بلدية جنوب مكة، رصد ومنع المخالفات وتطبيق كل الأنظمة والجزاءات الرادعة بالتنسيق مع لجان التعديات والفِرَق الأمنية؛ وذلك بما يضمن المحافظة على الأراضي الحكومية.
، معتدون بلا وثائق.. إزالة إحداثات غير نظامية على أراضٍ بيضاء بمكة ،
المصدر : الخليج 365
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