شكرا لقرائتكم خبر عن 385 ألف اختبار مخبري بمركز مراقبة السموم بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أجرى المركز الإقليمي لمراقبة السموم بصحة الشرقية 385,608 اختبارات مخبرية، إضافةً إلى إجراء 86,135 تحليل عينات, وذلك خلال العامين 2020 و2021 حتى الآن, حيث يُقدّم المركز خدماته للعديد من الجهات المستفيدة، من بينها المستشفيات الحكومية والخاصة والجهات الحكومية وغيرها من الجهات والهيئات المختلفة.

كما قام المركز خلال الفترة نفسها بالعديد من الجهود الخدمية، من بينها خدمة الاستشارات الإسعافية، حيث قدّم أكثر من 2521 استشارة، كما يقدم كذلك تحليل العينات للحالات الإسعافية خلال فترة زمنية أقل من ساعتين بنسبة 99,5%، بالإضافة إلى تدريب 339 متدرباً.