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شكرا لقرائتكم باكستان تدين الهجمات الحوثية على السعودية وتطالب بإجراء فوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-21
أدانت باكستان بشدّة الهجمات الأخيرة التي شنّتها ميليشيات الحوثي على المنطقة الجنوبية من المملكة العربية السعودية، بإطلاق عدد من الطائرات المسيرة (المفخخة).
وأوضح بيان صادر عن وزارة الخارجية الباكستانية اليوم أن هذه الاعتداءات تهدد حياة الأبرياء، وتنتهك وحدة أراضي المملكة، مؤكداً مطالبة باكستان بالوقف الفوري لمثل هذه الهجمات.
وأشاد البيان بنجاح قوات التحالف في اعتراض الطائرات المسيرة (المفخخة)، التي أطلقتها الميليشيات الحوثية وتدميرها.
وأضاف أن باكستان تجدد دعمها الكامل وتضامنها مع المملكة العربية السعودية الشقيقة في مواجهة أي تهديد لأمنها وسلامة أراضيها.باكستان
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باكستان تدين الهجمات الحوثية على السعودية وتطالب بإجراء فوري
جددت تضامنها مع المملكة بمواجهة أي تهديد لأمنها وسلامة أراضيها
متابعات الخليج 365 - واس
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وأوضح بيان صادر عن وزارة الخارجية الباكستانية اليوم أن هذه الاعتداءات تهدد حياة الأبرياء، وتنتهك وحدة أراضي المملكة، مؤكداً مطالبة باكستان بالوقف الفوري لمثل هذه الهجمات.
وأشاد البيان بنجاح قوات التحالف في اعتراض الطائرات المسيرة (المفخخة)، التي أطلقتها الميليشيات الحوثية وتدميرها.
وأضاف أن باكستان تجدد دعمها الكامل وتضامنها مع المملكة العربية السعودية الشقيقة في مواجهة أي تهديد لأمنها وسلامة أراضيها.باكستان
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