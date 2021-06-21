مواعيد التسجيل في الكليات التقنية وفروعها بالباحة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-21

متابعات الخليج 365 - واس

أعلنت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الباحة فتح باب القبول الإلكتروني، للراغبين في التقديم على برامج الكليات التقنية وفروعها للبنين والبنات، لمرحلة الدبلوم لخريجي وخريجات الثانوية العامة، ودبلوم المعاهد الصناعية الثانوية والعمارة والتشييد للفصل التدريبي الأول من العام التدريبي 1443هـ .

تفاصيل التسجيل في الكليات التقنية وفروعها

وأوضح مدير عام الإدارة بالمنطقة مرعي بن سعد القرني أن التقديم سيكون عبر بوابة القبول الموحد ابتداءً من تاريخ 17 وحتى 27 ذي القعدة الجاري لبرامج الدبلوم في الكليات التقنية للبنين والبنات في الفترتين الصباحية والمسائية، وابتداءً من 24 /11 /1442هـ وحتى 4 /12 /1442هـ لدبلوم المعاهد الصناعية، كما سيتاح التسجيل في برنامج اللغة الإنجليزية المكثف ابتداءً من تاريخ 28/ 11 / 1442هـ وحتى تاريخ 4/ 12 / 1442هـ .

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