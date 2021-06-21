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نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من سحب رعدية ممطرة من متوسطة إلى غزيرة على محافظات: الطائف، وميسان، وأضم، والكامل، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وانعدامٍ في الرؤية، ويستمر التنبيه إلى الساعة 8 مساءً.
بدورها، دعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة، جميع المواطنين والمقيمين، إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.
21 يونيو 2021 - 11 ذو القعدة 1442 11:47 AM
الدفاع المدني دعا جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة"الوطني للأرصاد" ينبّه من أمطار رعدية على 4 محافظات بمكة المكرّمة
نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من سحب رعدية ممطرة من متوسطة إلى غزيرة على محافظات: الطائف، وميسان، وأضم، والكامل، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وانعدامٍ في الرؤية، ويستمر التنبيه إلى الساعة 8 مساءً.
بدورها، دعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة، جميع المواطنين والمقيمين، إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.
، "الوطني للأرصاد" ينبّه من أمطار رعدية على 4 محافظات بمكة المكرّمة ،
المصدر : الخليج 365
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