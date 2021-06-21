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منحت شركة جاهز 4 من الشباب السعودي العامل في قطاع التوصيل سيارات جديدة، ضمن مبادرتها لتوطين قطاع التوصيل بعد إتمامهم سنة كاملة من العمل ضمن فريقها، بإشراف ومتابعة من قِبل هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الجهة المنظمة لقطاع توصيل الطلبات في المملكة.
يأتي هذا التكريم بعد تحقيق المندوبين شروط ومتطلبات المبادرة بتوصيل معدل خمس طلبات يومياً لمدة عام كامل.
الجدير بالذكر أن شركة "جاهز" تقوم بعمل كبير لقيادة منظومة توطين قطاع توصيل الطلبات في السعودية ومواكبة رؤية 2030.
21 يونيو 2021 - 11 ذو القعدة 1442 11:41 AM
بعد تحقيق المندوبين شروط توصيل بمعدل خمس طلبات يومياً لمدة عام"جاهز" تهدي 4 سيارات للعاملين بقطاع التوصيل دعماً للتوطين
منحت شركة جاهز 4 من الشباب السعودي العامل في قطاع التوصيل سيارات جديدة، ضمن مبادرتها لتوطين قطاع التوصيل بعد إتمامهم سنة كاملة من العمل ضمن فريقها، بإشراف ومتابعة من قِبل هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الجهة المنظمة لقطاع توصيل الطلبات في المملكة.
يأتي هذا التكريم بعد تحقيق المندوبين شروط ومتطلبات المبادرة بتوصيل معدل خمس طلبات يومياً لمدة عام كامل.
الجدير بالذكر أن شركة "جاهز" تقوم بعمل كبير لقيادة منظومة توطين قطاع توصيل الطلبات في السعودية ومواكبة رؤية 2030.
، "جاهز" تهدي 4 سيارات للعاملين بقطاع التوصيل دعماً للتوطين ،
المصدر : الخليج 365
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