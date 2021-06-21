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ارتفعت أسعار النفط، اليوم الإثنين، مدعومة بطلب صيفي قوي وتوقف في محادثات إحياء الاتفاق النووي مما قد يُنبئ بتأخرٍ في استئناف إمدادات إيران العضو في "أوبك".
وبحلول الساعة 06:22 بتوقيت غرينتش، ارتفع خام "برنت" بنسبة 0.3 بالمئة إلى 73.74 دولار للبرميل. وسجل الخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" زيادة بنسبة 0.3 بالمئة أيضاً وصعد إلى 71.94 دولار للبرميل.
وارتفع الخامان على مدار الأسابيع الأربعة الأخيرة وسط تفاؤل حيال وتيرة التطعيم العالمي وتحسن في حركة الرحلات الصيفية، وفق "روسيا اليوم".
على صعيد آخر، توقفت مفاوضات إحياء اتفاق إيران النووي أمس الأحد، بعد فوز القاضي إبراهيم رئيسي بالانتخابات الرئاسية هناك.. وقال دبلوماسيان إنهما يتوقعان توقفاً لنحو عشرة أيام.
21 يونيو 2021 - 11 ذو القعدة 1442 11:24 AM
مدعوماً أيضا بتوقف محادثات إحياء الاتفاق النووي مع إيرانطلب صيفي قوي.. "برنت" يرتفع لـ 73.74 دولار للبرميل
ارتفعت أسعار النفط، اليوم الإثنين، مدعومة بطلب صيفي قوي وتوقف في محادثات إحياء الاتفاق النووي مما قد يُنبئ بتأخرٍ في استئناف إمدادات إيران العضو في "أوبك".
وبحلول الساعة 06:22 بتوقيت غرينتش، ارتفع خام "برنت" بنسبة 0.3 بالمئة إلى 73.74 دولار للبرميل. وسجل الخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" زيادة بنسبة 0.3 بالمئة أيضاً وصعد إلى 71.94 دولار للبرميل.
وارتفع الخامان على مدار الأسابيع الأربعة الأخيرة وسط تفاؤل حيال وتيرة التطعيم العالمي وتحسن في حركة الرحلات الصيفية، وفق "روسيا اليوم".
على صعيد آخر، توقفت مفاوضات إحياء اتفاق إيران النووي أمس الأحد، بعد فوز القاضي إبراهيم رئيسي بالانتخابات الرئاسية هناك.. وقال دبلوماسيان إنهما يتوقعان توقفاً لنحو عشرة أيام.
، طلب صيفي قوي.. "برنت" يرتفع لـ 73.74 دولار للبرميل ،
المصدر : الخليج 365
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