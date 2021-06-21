شكرا لمتابعة خبر عن «الصحة» تعتزم التعاقد مع شركة تقنية لدعم مراقبة السموم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت مصادر، أن وزارة الصحة تعتزم التعاقد مع شركة متخصصة في تقنية المعلومات، لتطوير ودعم المنصة الرقمية "أوتار" الخاصة بمراكز مراقبة السموم بالوزارة، في 13 منطقة بالمملكة.

وأوضحت أن ذلك لرفع مستوى الاستفادة من التقنيات المتقدمة لحالات التسمم كافة، وتحديد المسؤوليات بشكل يضمن السرية والجودة العالية في الأداء، إلى جانب الحد من انتشار المخدرات والمؤثرات العقلية المختلفة، بحسب "الوطن" .

وتهدف منصة "أوتار" إلى الوصول السريع لكافة معلومات الأدوية والسموم ونتائج التحاليل التي تعزز من دقة التشخيص في حالات الطوارئ، كما أنها تواكب أحدث التقنيات في تشفير المعلومات وتتبع العينات.