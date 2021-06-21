شكرا لمتابعة خبر عن المسند : رياح البوارح الشمالية تعاود نشاطها لمدة 6 أيام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

توقع استاذ المناخ سابقاً بجامعة القصيم عبدالله المسند، أن رياح البوارح الشمالية والشمالية الشرقية الجافة والمثيرة للغبار تعاود نشاطها بشكل تدريجي من اليوم حتى يوم السبت:

كما توقع المسند أن تكون أقل شدة من الأسبوع الماضي، ونطاق تأثيرها الشرقية و شرق الوسطى خاصة أجزاء من منطقة الرياض و اللكويت و جنوب العراق.

وأشار إلى أنه يتوقع ارتفاع ملموس بدرجة الحرارة وبشكل تدريجي هذا الأسبوع في المناطق الشمالية تبوك والحدود الشمالية والجوف و والمدينة.