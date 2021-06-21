شكرا لمتابعة خبر عن «الجوازات»: يشترط أن تكون صلاحية جواز السفر أكثر من 3 شهور للخروج والعودة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكدت المديرية العامة للجوازات، اليوم الاثنين، أن التعليمات تشترط صلاحية جواز السفر عند المغادرة.

وتفاعلت "الجوازات" مع استفسار أحد الأشخاص عبر "تويتر" والذي تساءل: "جواز السفر ينتهي بعد أربع أشهر هل أستطيع عمل خروج وعودة الآن والسفر بعد شهرين مثلا".

وأوضحت مديرية الجوازات، أنه يشترط أن تكون صلاحية جواز السفر أكثر من ثلاثة شهور لتتمكن من اصدار تأشيرة خروج وعودة.