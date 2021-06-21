شكرا لمتابعة خبر عن نائب وزير الدفاع: تدشين ولي العهد لمشاريع سكنية وطبية انعكاسا لدعمه اللامحدود والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، أن تدشين ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لعدد من المشاريع السكنية والطبيَّة يأتي انعكاساً لتوجيهات سموه ودعمه اللامحدود لمنسوبي وزارة الدفاع.

وقال الأمير خالد بن سلمان: "‏تدشين سمو سيدي ولي العهد لعدد من المشاريع السكنية والطبيَّة، يأتي انعكاساً لتوجيهات سموه ودعمه اللامحدود لتوفير جميع الاحتياجات السكنية لمنسوبي وزارة الدفاع، وذويهم، وتطوير الرعاية الصحية الشاملة، والمتكاملة في مستشفيات القوات المسلحة" .

وكان الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، قد دشن 8 مشروعات سكنيّة، وطبيَّة لمنسوبي وزارة الدفاع في عدد من مناطق المملكة، وذلك ضمن المشروعات التنموية الجديدة التي نفَّذتها وأنجزتها الوزارة مؤخراً بتكلفة إجمالية بلغت أكثر من أربعة مليارات ريال.