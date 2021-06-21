شكرا لمتابعة خبر عن تركي آل الشيخ ينشر صورة والده بمناسبة عيد الأب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

نشر معالي المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، صورة لوالده تزامنًا مع الاحتفالات بمناسبة "عيد الأب".

ووجه آل الشيخ، رسالة لوالده، معربا عن شكره وامتنانه لكل ما أنجزه في حياته، معتذرا له عن أي خطأ وقع فيه خلال مرحلة شبابه وطفولته..

وقال في رسالته: "‏والدي العزيز، أبو تركي، في عيد الأب، أحببت أن أشكرك على كل شيء عملته لي في حياتي، وأعتذر عن أي غلط ارتكبته في شبابي وطفولتي".

وأضاف: "أدعو الله أن يحفظك لي، ويرزقني برك، ويقدّرني على أن أرد لك شيئًا بسيطًا مما قدمته لي، ابنك، وخادمك، وجزمتك".