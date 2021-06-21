شكرا لمتابعة خبر عن الأمر بالمعروف في الشماسية تعرض محتوى حملة (رب اجعل هذا البلد آمناً ) بالمحافظة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عبدالله الغامدي (صدى):

عرضت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة الشماسية بمنطقة القصيم مناشطها الوقائية والتوعوية ضمن حملة «رب اجعل هذا البلد آمناً » التي دشنها معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند وأطلق أعمالها في المنطقة صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم - حفظه الله - .

وتهدف الحملة إلى تعزيز الأمن الفكري وتوعية المجتمع بأهمية الحفاظ على أمن الوطن وتعزيز مفهوم اللحمة الوطنية واجتماع الكلمة وتوحيد الصف في وجه دعاة الفتنة والتخريب وحماية الأمن الفكري للمجتمع.

وتضمن تنفيذ الحملة بالمحافظة مشاركات توعوية بالشاشات الرقمية، والوسائل الإعلانية واللوحات الإرشادية على الأرصفة والشوارع الرئيسة ونقاط التفتيش بالتعاون مع الجهات الحكومية .

من جانبه أوضح فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة القصيم الشيخ خالد بن ناصر بن حميد أن هذه الحملة تأتي انطلاقاً من قيام الرئاسة العامة بواجباتها ومسؤولياتها واختصاصاتها وتحقيقاً لرسالتها في خدمة المجتمع .