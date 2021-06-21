سفير اليابان بالمملكة يوجِّه التحية للسعوديين المدافعين عن الوطن

الرياض - محمد عبدالله - أشاد السفير الياباني بالسعودية، فوميو إيواي، بفيلم الأنيميشن السعودي «الرحلة» الذي بدأ عرضه في صالات السينما منذ أيام، وهو ثمرة أول تعاون سعودي- ياباني في أفلام الرسوم المتحركة، مشيدًا بأبطال السعودية البواسل المدافعين عن وطنهم ليل نهار.

وقال سفير اليابان بالرياض –عبر حسابه على تويتر- : «استمتعت بمشاهدة أول فيلم أنيميشن سعودي- ياباني (الرحلة)، وكان الفيلم رائعًا ليس في كونه ثمارًا للعمل المشترك فحسب بل في قصته، قصة الدفاع عن الوطن الحبيب والأسر الغالية من أعدائه».

وتابع السفير الياباني قائلًا: «وأنتهز هذه الفرصة لأقدم احترامي للجهود التي يبذلها الأبطال السعوديون البواسل ليل نهار للدفاع عن وطنهم».

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