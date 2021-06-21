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37.6 مليون جرعة لقاح كورونا بالخليج وحالات الوفاة 16 ألفًا

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الرياض - محمد عبدالله - اعلن مركز الإحصاء الخليجي، اليوم الإثنين، أن عدد جرعات لقاح بدول الخليج تجاوز 37.6 مليون جرعة، مشيرا إلى أن حالات الوفاة تقترب من 16 ألف حالة.

وذكر مركز الإحصاء الخليجي –عبر تويتر- أنه وفقًا لإحصائيات فيروس كورونا الإجمالية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حتى أمس الأحد، فإن إجمالي الإصابات المؤكدة بلغ (2,156,987)، وإجمالي حالات التعافي (2,057,559) وإجمالي حالات الوفاة (15,903)، وإجمالي اللقاحات المعطاة (37,628,007) جرعة.

وحول نسب التعافي من الفيروس بدول الخليج، أوضح مركز الإحصاء الخليجي أنها بلغت في قطر 98.8%، وفي الامارات 96.6%، وفي البحرين 96.6%، وفي 96.1%، وفي الكويت 94.4%، وفي عمان 88.2%.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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