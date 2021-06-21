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ضبط 3 أشخاص اصطادوا «وعلًا جبليًّا» ونشروا ذلك بـ«التواصل الاجتماعي»

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الرياض - محمد عبدالله - ألقت شرطة منطقة الباحة، القبض على ثلاثة أشخاص لصيدهم وعلًا جبليًّا وتصوير عملهم ونشره بمواقع التواصل الاجتماعي.

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الباحة، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه قيام (3) أشخاص باصطياد وعل جبلي بمحافظة بلجرشي وتصوير ذلك ونشره، فقد أسفرت المتابعة الأمنية عن القبض عليهم، وهم مواطنان ومقيم من الجنسية الأفغانية، في العقد الثاني من العمر، وإعادة الوعل الجبلي إلى فرع وزارة البيئة والزراعة والمياه بالمنطقة، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية، وإحالتهم لفرع النيابة العامة.

يذكر أن عقوبة صيد الوعل الجبلي تبلغ (60) ألف ريال، وفي حال تكرار المخالفة خلال سنة واحدة، نص نظام البيئة على تغليظ العقوبة، بحيث تصل إلى السجن لمدة (10) سنوات، وغرامة مالية تصل إلى (30) مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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