الغذاء والدواء: 3 شروط لدخول مشروب الشعير الخالي من الكحول

الرياض - محمد عبدالله - أوضحت هيئة الغذاء والدواء، شروط استيراد مشروب الشعير الخالي من الكحول بالنسبة للأفراد، مشيرة إلى ثلاثة شروط تشمل تعبئة نموذج استيراد وإرفاق صورة الفاتورة وصورة الهوية.

وذكرت الهيئة عبر تويتر؛ ردًا على استفسار من مواطن بهذا الخصوص: أنه في حال الاستيراد الشخصي، يجب تعبئة نموذج الاستيراد الشخصي في الرابط التالي اضغط هنا:

وأشارت، إلى ضرورة إرفاق صورة الهوية، و صورة الفاتورة، وتقديمها لمنفذ الوصول.

اقرأ أيضًا:

هيئة «الغذاء والدواء» توجه نصائح هامة حول المكملات الغذائية

هيئة الغذاء والدواء تحذر من الاستخدام اليومي للمسكنات