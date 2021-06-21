الأرصاد: أمطار وسحب رعدية ورياح وأتربة على مناطق عدة.. الإثنين

الرياض - محمد عبدالله - توقّع المركز الوطني للأرصاد، أن تشهد بعض مناطق المملكة هطول أمطار رعدية وتكون سحب رعدية ممطرة ونشاطًا للرياح والأتربة المثارة، مصحوبة بتدنّ في الرؤية خلال الساعات المقبلة.

وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قال المركز الوطني للأرصاد، في سلسلة تنبيهات، إنَّ مناطق الشرقية «الأحساء، الجبيل، الخبر، الخفجي، الدمام، العديد، القطيف، النعيرية، البقيق، حفر الباطن، رأس تنورة، قرية العليا» والرياض «الخرج، الدلم، العاصمة الرياض، المجمعة، المزاحمية، رماح، الأفلاج، السليل، وادي الدواسر» ونجران «بدر الجنوب، ثار، حبونا، خباش، شرورة، نجران، يدمة» تشهد هبوب رياح نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بتدنّ في مدى الرؤية.

وأيضًا، ستؤثر الرياح النشطة والأتربة المثارة على منطقتي مكة المكرمة «الجموم، العاصمة المقدسة، بحرة، عرفات، القنفذة، الليث» وعسير «بيشة، تثليث».

ووفق ما ذكر المركز الوطني للأرصاد، فإن هناك أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنّ في مدى الرؤية على منطقتي جازان «أبو عريش، احد المسارحة، الحرث، الدائر ، الدرب، الريص، الطوال، العارضة، العيدابي، بيش، جازان، صامطة، صبيا، ضمد، فرسان، هروب، فيفا» وعسير «أبها، أحد رفيدة، الحرجة، المجاردة، النماص، بارق، بلقرن، تنومة، خميس مشيط، رجال ألمع، سراة عبيده، طريب، ظهران الجنوب».

فيما تتشكل السحب الرعدية الممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنّ في الرؤية على منطقة الباحة «الحجرة، العقيق، القرى، المخواة، الباحة، المندق، بلجرشي، بني حسن، فرعة غامد الزناد، قلوة».