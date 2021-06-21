«الحصيني» يتوقَّع طقسًا حارًا وأمطارًا على مرتفعات 4 مناطق

الرياض - محمد عبدالله - توقّع خبير الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، اليوم الإثنين، طقسًا حارًا نهارًا ومعتدلًا ليلًا على معظم المناطق، فيما تشهد أجزاء من مرتفعات مكة والباحة وعسير وجازان أمطارًا من خفيفة لمتوسطة وحبات بَرَد.

جاء ذلك في تغريدة للحصيني عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»، مشيرًا إلى أنّ درجات الحرارة في المرتفعات تكون معتدلة نهارًا تميل للبرودة ليلًا.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس اليوم، تكوّن سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات نجران، جازان، عسير والباحة تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات مكة المكرمة.

في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على سواحل منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، كما تتأثر الرؤية الأفقية على وسط وشرق المملكة ومنطقة نجران بسبب العوالق الترابية.

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