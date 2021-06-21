خالد بن سلمان: ولي العهد يقدم دعمًا غير محدود لمنسوبي «الدفاع»

الرياض - محمد عبدالله - أكد الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، نائب وزير الدفاع، أن تدشين صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لعدد من المشاريع السكنية والطبية انعكاس لتوجيهات سموه ودعمه اللامحدود لتوفير جميع الاحتياجات السكنية لمنسوبي وزارة الدفاع وذويهم.

وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قال الأمير خالد بن سلمان: تدشين سمو سيدي ولي العهد لعدد من المشاريع السكنية والطبيَّة، يأتي انعكاسًاً لتوجيهات سموه ودعمه اللامحدود لتوفير جميع الاحتياجات السكنية لمنسوبي وزارة الدفاع، وذويهم، وتطوير الرعاية الصحية الشاملة، والمتكاملة في مستشفيات القوات المسلحة.