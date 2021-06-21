شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة إحداثات غير نظامية بمخططات ولي العهد 9 بالعاصمة المقدسة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أزالت أمانة العاصمة المقدسة إحداثاتٍ غير نظامية على أراضٍ بيضاء بمخططات ولي العهد 9 جنوب مكة المكرمة، شملت إقامة بئر وغرف شعبية بهدف استغلال الأرض دون مسوغٍ نظامي.

وأشارت بلدية جنوب مكة الفرعية إلى مُباشرة آليات الأمانة أعمال الإزالة فور تأكد الفِرَق الرقابية من عدم وجود وثائق مُلكية لدى المعتدين على الأراضي، لافتةً إلى تمكين الشركات المطورة لمخططات ولي العهد من استكمال أعمال البُنى التحتية وتحقيق التنمية العمرانية بالمنطقة.

وأكَّدت بلدية جنوب مكة رصد ومنع المُخالفات وتطبيق الأنظمة والجزاءات الرادعة بالتنسيق مع لجان التعديات والفرق الأمنية، وذلك بما يضمن المحافظة على الأراضي الحكومية.