الأرصاد : سحب رعدية ورياح نشطة وتدني الرؤية على الباحة ونجران

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-21

متابعات الخليج 365 - الرياض

أصدر المركز الوطني لـ الأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة – بمشيئة الله – تتضمن سحبًا رعدية ممطرة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الثامنة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظة الحجرة, والعقيق, والقرى, والمخواة, والمندق, وبلجرشي, وبني حسن, وغامد الزناد, وقلوة, والأجزاء المجاورة لها.

تنبيه من حالة الطقس في نجران

كما أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً اليوم، من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران ومحافظة بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ويدمه .

وبين المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 7 مساءً.

توقعات الأرصاد عن حالة الطقس

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – تكوّن سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات نجران، جازان، عسير والباحة تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات مكة المكرمة، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على سواحل منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، كما تتأثر الرؤية الأفقية على وسط وشرق المملكة ومنطقة نجران بسبب العوالق الترابية.

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