بنك الرياض يوزع أرباحًا بقيمة 1.5 مليار ريال

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-21

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن بنك الرياض عن قرار مجلس إدارة البنك بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن النصف الأول من العام 2021 م، بقيمة 1.5 مليار ريال يستفيد بها 3 مليارات سهم.

وتبلغ حصة السهم من التوزيع 0.50 ريال بعد خصم الزكاة فيما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية للسهم 5.0 % بحسب بيان البنك على موقع تداول.

تاريخ أحقية أرباح بنك الرياض

وقال البنك إن تاريخ الأحقية للمساهمين المالكين لأسهم البنك سيكون بنهاية تداول يوم 14-11-1442هـ الموافق 24-06-2021م والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

تاريخ الاستحقاق

ولفت البنك إلى أنه سيتم توزيع أرباح بنك الرياض يوم 25-11-1442هـ الموافق 05-07-2021م

ولفت البنك عناية المستثمرين الأجانب غير المقيمين إلى أن التوزيعات النقدية التي يتم تحويلها عن طريق الوسيط المالي المقيم تخضع عند تحويلها أو قيدها في حسابه البنكي لضريبة الاستقطاع بنسبة 5% طبقاً لأحكام المادة (68) من نظام ضريبة الدخل والمادة (63) من لائحته التنفيذية.

وينوه البنك إلى أنه وحرصًا منه على حقوق مساهميه الكرام الذين لم يقوموا خلال الفترات السابقة باستلام أرباح أسهمهم، فقد تم إدراج خاصية البحث عن أرباحهم على موقع بنك الرياض.

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