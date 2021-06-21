، بالفيديو.. شاب يعتدي على فتيات يدخِنَّ النرجيلة: "سئمت من أصواتكن" ،

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انتشر مقطع فيديو على منصة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لحادثة تَعَرّض أحد الشباب في روسيا، لفتيات كُنّ يجلسن ويدخِنَّ النرجيلة في الشارع أمام أحد المباني السكنية.
وأظهر الفيديو المنشور لحظات هجوم الشاب على الفتيات، واستخدامه الحزام الخاص به لضربهن وفق "سبوتنك عربي".
وعبّر الشاب عن غضبه قائلًا لهن: "لقد سئمت من أفعالكن والأصوات التي تصدرنها والروائح التي تعمّ المكان من ورائكن".
وأرفق الفيديو بتوضيح أن الحادثة جرت في مدينة تشيليابينسك الروسية.
21 يونيو 2021 - 11 ذو القعدة 1442 09:57 AM
استخدم الحزام الخاص به لضربهن.. الواقعة حدثت في مدينة روسيةبالفيديو.. شاب يعتدي على فتيات يدخِنَّ النرجيلة: "سئمت من أصواتكن"
انتشر مقطع فيديو على منصة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لحادثة تَعَرّض أحد الشباب في روسيا، لفتيات كُنّ يجلسن ويدخِنَّ النرجيلة في الشارع أمام أحد المباني السكنية.
وأظهر الفيديو المنشور لحظات هجوم الشاب على الفتيات، واستخدامه الحزام الخاص به لضربهن وفق "سبوتنك عربي".
وعبّر الشاب عن غضبه قائلًا لهن: "لقد سئمت من أفعالكن والأصوات التي تصدرنها والروائح التي تعمّ المكان من ورائكن".
وأرفق الفيديو بتوضيح أن الحادثة جرت في مدينة تشيليابينسك الروسية.
، بالفيديو.. شاب يعتدي على فتيات يدخِنَّ النرجيلة: "سئمت من أصواتكن" ،
المصدر : الخليج 365
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