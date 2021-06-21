محمد بن مسعود - الدمام - "الأرصاد": مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة -بمشيئة الله- تضمن سحباً رعدية ممطرة، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية. ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الثامنة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: الحجرة والعقيق والقرى والمخواة والمندق وبلجرشي وبني حسن وغامد الزناد وقلوة، والأجزاء المجاورة لها. 21 يونيو 2021 - 11 ذو القعدة 1442 09:26 AM "الأرصاد": مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية حالة سحب رعدية ممطرة تواعد الباحة و9 محافظات بالمنطقة حالة سحب رعدية ممطرة تواعد الباحة و9 محافظات بالمنطقة أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة -بمشيئة الله- تضمن سحباً رعدية ممطرة، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية. ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الثامنة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: الحجرة والعقيق والقرى والمخواة والمندق وبلجرشي وبني حسن وغامد الزناد وقلوة، والأجزاء المجاورة لها. الكلمات المفتاحية ، حالة سحب رعدية ممطرة تواعد الباحة و9 محافظات بالمنطقة ،

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