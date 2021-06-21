التحالف يدمر مسيرة حوثية باتجاه خميس مشيط

محمد الفلاح - الإثنين 21 يونيو 2021

أعلن التحالف العربي، الأحد، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثي تجاه مدينة خميس مشيط جنوبي السعودية.



وتستمر المليشيا الانقلابية في استهداف المدنيين بالسعودية عبر الصواريخ أو الطائرات المفخخة التي تتمكن قوات التحالف من اعتراضها وتدميرها.

ولاقت هجمات الحوثي على المناطق المدنية إدانات عربية ودولية، مؤكدين أن استمرارها يقوض حل الأزمة اليمنية.

وفي وقت سابق، أعربت قوى دولية عن إدانتها واستنكارها لاستهداف السعودية من قبل مليشيا الحوثي الإرهابية بالطائرات المفخخة.