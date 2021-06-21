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التحالف يدمر مسيرة حوثية باتجاه خميس مشيط

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الإثنين 21 يونيو 2021

أعلن التحالف العربي، الأحد، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثي تجاه مدينة خميس مشيط جنوبي .

 

وتستمر المليشيا الانقلابية في استهداف المدنيين بالسعودية عبر الصواريخ أو الطائرات المفخخة التي تتمكن قوات التحالف من اعتراضها وتدميرها.

 

ولاقت هجمات الحوثي على المناطق المدنية إدانات عربية ودولية، مؤكدين أن استمرارها يقوض حل الأزمة اليمنية.

 

وفي وقت سابق، أعربت قوى دولية عن إدانتها واستنكارها لاستهداف السعودية من قبل مليشيا الحوثي الإرهابية بالطائرات المفخخة.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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