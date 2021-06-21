سعر الريال السعودي في مصر اليوم

محمد الفلاح - الإثنين 21 يونيو 2021

استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم الإثنين 21 يونيو 2021، في معظم البنوك وفي البنك المركزي المصري.



كما استقر الدولار والريال السعودي والدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري، وتراجع سعر اليورو والجنيه الإسترليني، وزاد الدينار الكويتي.

واستقر متوسط سعر الريال السعودي لدى البنك المركزي المصري، عند 4.15 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار الأمس.

وفي البنك الأهلي المصري (أكبر بنك في مصر) استقر سعر الريال السعودي عند 4.14 جنيه للشراء و 4.18 جنيه للبيع.

وتكرر السعر نفسه في بنك مصر (ثاني أكبر بنك في مصر)، وفي البنك التجاري الدولي (أكبر بنك خاص في مصر).

ويأتي استقرار الريال السعودي بينما قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، يوم الخميس الماضي تثبيت أسعار الفائدة.

وتوقع البنك أن يستمر النشاط الاقتصادي العالمي في التعافي من جائحة "كوفيد-19".

وأشار إلى أن الأرقام الأولية تظهر أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر بلغ 2.9% خلال الربع الأول من 2021، ارتفاعا من 2% خلال الربع السابق.

وقال البنك: "من المتوقع أن يرتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، مدفوعا بالتأثير الإيجابي لسنة الأساس بشكل جزئي".

وتوقعت وزارة المالية المصرية، في موازنة العام المالي المقبل، التي تبدأ في الأول من يوليو/ تموز المقبل، أن يرتفع النمو الاقتصادي إلى 5.4% في العام المالي المقبل 2021-2022، من المعدل المتوقع للعام الجاري وهو 2.8%.

واستقر متوسط سعر الدولار لدى البنك المركزي المصري عند 15.59 جنيه للشراء و15.69 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار أمس.

وهوى متوسط سعر اليورو الأوروبي لدى البنك المركزي المصري إلى 18.50 جنيه للشراء و18.62 جنيه للبيع، مقابل 18.62 جنيه للشراء، و18.74 جنيه للبيع، أمس.

كما تراجع سعر الجنيه الإسترليني في المركزي المصري إلى 21.54 جنيه للشراء و21.86 جنيه للبيع، مقابل 21.76 جنيه للشراء و21.91 جنيه للبيع، أمس.

كما ظل متوسط سعر الدرهم الإماراتي ثابتا عند 4.24 جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع.

في حين زاد سعر الدينار الكويتي إلى 51.76 جنيه للشراء و52.10 جنيه للبيع، مقابل 51.71 جنيه للشراء و51.18 جنيه للبيع، أمس.