كلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة تفتح باب القبول

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-21

متابعات الخليج 365 - واس

أعلنت كلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج البكالوريوس الصباحي والمسائي للفصل التدريبي الأول للعام القادم 1443 هـ وذلك ضمن خطة القبول بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني .

طريقة التسجيل في كلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة

وأوضح عميد الكلية المهندس فهد بن عبود العامودي أن فترة القبول والتي ستستمر عشرة أيام ستكون عن طريق رابط بوابة قبولي بالمؤسسة فيما تبدأ إجراءات فرز المتقدمين ومراسلة المقبولين يوم الأحد 22 ذي القعدة الجاري ولمدة ثلاثة أيام ، مفيداً أن إجراءات القبول النهائية ستتم يومي 26 و27 من الشهر ذاته وفق معايير المفاضلة التي أعلنتها المؤسسة .

التخصصات المتاحة

وبين أن التخصصات المتاحة للبكالوريوس بالكلية تشمل التقنية الإلكترونية وتقنية الحاسب وتقنية الاتصالات، مهيبا بالمتقدمين للدخول عبر صفحة القبول لمعرفة شروط القبول وإجراءات التقديم والمفاضلة.

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