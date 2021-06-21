، حالة تستمر حتى 7 مساءً.. "الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران ،

محمد بن مسعود - الدمام - تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية وتشمل حبونا وخباش ويدمة

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً اليوم، من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران ومحافظات: بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ويدمة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 7 مساءً.