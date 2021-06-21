، كورونا في 3 دول خلال 24 ساعة.. 1025 وفاة بالبرازيل و36 ضحية بالمكسيك ،

محمد بن مسعود - الدمام - كوريا الجنوبية تسجل 357 إصابة جديدة بالفيروس

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، عن تسجيل 1025 وفاة و44178 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي، أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد، وصل إلى 501825؛ فيما تجاوز عدد الإصابات الـ17.9 مليونًا.

وتظاهر الآلاف يوم السبت الماضي في جميع أنحاء البرازيل؛ احتجاجًا على طريقة تصدي الرئيس جايير بولسونارو لجائحة فيروس كورونا؛ متهمين إياه بالمماطلة في تأمين لقاحات كورونا بالسرعة الكافية.

وعلى صعيد حملة التطعيم ضد الفيروس، أجازت هيئة الرقابة الصحية بالبرازيل "إنفيزا" في الـ5 من يونيو الحالي، استيراد واستخدام لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لكورونا.

المكسيك

أعلنت وزارة الصحة بالمكسيك الأحد، تسجيل 1578 إصابة جديدة بفيروس كورونا و36 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

ووصل إجمالي الوفيات بالفيروس في المكسيك إلى 231187؛ بينما سجلت البلاد مليونين و477283 إصابة منذ ظهور الوباء.

وأشارت بيانات حكومية منفصلة نُشرت مؤخرًا، إلى أن "العدد الفعلي للوفيات بالفيروس قد يكون أكبر من الأرقام المعلنة بواقع 60% على الأقل".

كوريا الجنوبية

أعلنت وكالة مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية اليوم الاثنين، تسجيل 357 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 151 ألفًا و506 حالات.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن البلاد سجلت حالتي وفاة إضافيتين؛ مما يرفع إجمالي الوفيات إلى 2004.فيروس كورونا الجديد