شكرا لمتابعة خبر عن الداخلية تدعو للإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

دعت وزارة الداخلية جميع المواطنين والمقيمين إلى المبادرة بالإبلاغ عن المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود بالاتصال على الرقم (911) لمنطقتي مكة المكرمة والرياض، وبالرقم (999) لجميع مناطق المملكة.

وأوضحت الداخلية، أن عقوبة كل من يسهل دخول المتسللين إلى المملكة أو نقلهم داخلها أو توفير المأوى أو تقديم المساعدة لهم، أو خدمتهم بأي شكل من الأشكال، تصل إلى السجن مدة (15 سنة)، وبغرامة مالية تصل إلى (1,000,000) ريال.

وأضافت أن العقوبات تتضمن -كذلك- مصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدمين للإيواء، والتشهير بمن يفعل ذلك، مؤكدة أن تلك الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة.