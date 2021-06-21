المافيا ترأف بوزير داخلية أردوغان من أجل "يوم الأب"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - جدد زعيم المافيا التركية، سادات بكر، هجومه وتهديده للنظام الحاكم بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان، متوعدا إياه بمزيد من الفضائح.

جاء ذلك في سلسلة تغريدات نشرها، الأحد، على حسابه الشخصي بموقع "تويتر"، ومقطع فيديو قصير بثه عبر قناته بموقع "يوتيوب"، وتابعتها ”الخليج 365”.



وفي مقطع الفيديو، قال بكر: "لن أخلف وعودي لكم، سنستمتع كثيرًا في الأوقات المقبلة، سأجعلهم جميعًا يجنون كما وعدت، لا تقلقوا عليَّ".

وعن سبب عدم نشره مقاطع فيديو خلال الفترة الأخيرة، أوضح أن "هذا ليس رأيي أو فكري، هناك ما يسمى بخطر الأمن الدولي، وقد كنت في خطر التعرض للاغتيال، أعلم أنكم قلقون عليَّ".

وأضاف: "تمتعوا براحة البال! لدينا الشجاعة والحكمة لحماية أنفسنا وأحبائنا وعائلاتنا. يجب ألا نفقد الأمل. يجب ألا ندع لصوص الأمل يسرقون أملنا. يجب أن نقول دائمًا إن الحياة هي الأمل".

وفي إحدى تغريداته، جدد زعيم المافيا هجومه على وزير الداخلية، سليمان صويلو، مؤكدًا أنه لن يتراجع عن كشف تورطه بقضايا الفساد.

وأضاف "يا سليمان، لن أنشر شيئًا يتعلق بك اليوم، نظرًا لأنني شخص يقدر قيمة الأيام الخاصة.. عيد الأب العالمي (يحتفل به 21 يونيو/حزيران من كل عام)"، مضيفًا: "أمامي ملف لكل الأشياء التي سرقتها، سوف تتوسل إلى الله حتى ينتهي هذا العذاب، لكنني لن أنهيه".

وكان بكر قد نشر السبت تغريدة قال فيها، إنه قام بتهريب 5 أطنان من الكوكايين إلى تركيا عبر ميناء إزمير، وأن الوزير صويلو، كان على علم بتلك العملية.

وكان زعيم المافيا التركية بدأ الشهر الماضي في نشر فضائح تمس مسؤولين، وذلك بعد انطلاق حملة أمنية ضد رجاله في أبريل/نيسان الماضي.

وتوعد سادات بكر بنشر مقطع فيديو عن أردوغان، إلا أنه أعلن تأجيل الخطوة إلى ما بعد لقاء الرئيس التركي مع نظيره الأميركي جو بايدن الذي تم الإثنين الماضي.