الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-21

استخباراتي أمريكي : الدفاع الجوي السعودي هو الأكثر خبرة عسكريًا في العالم

متابعات الخليج 365 - ترجمة : سعد البحيري

قال مسؤول سابق في المخابرات الأمريكية إن الدفاع الجوي السعودي هو الأكثر خبرة عسكريًا على مستوى العالم مشيدًا بقيمة الدفاعات الجوية في التصدي للمقذوفات الحوثية.

بسالة أبطال الدفاع الجوي السعودي

وقال نورمان رول في تغريدة عبر تويتر: “بعد عدة سنوات شهدت مئات الهجمات بالصواريخ والطائرات بدون طيار، قد يكون الدفاع الجوي السعودي هو الأكثر خبرة في العالم”.

وتابع: “تظهر الأحداث الأخيرة أن القوات الجوية السعودية أصبحت قادرة على الاستجابة بشكل جيد لمحاولات الحوثيين للتغلب على الدفاعات الجوية السعودية من خلال العديد من الهجمات المتتالية”.

الدفاعات الجوية تتصدى للهجوم الحوثي

وكان التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن أعلن يوم أمس اعتراض الدفاعات الجوية لـ7 طائرات بدون طيار مفخخة أطلقتها المليشيا تجاه المنطقة الجنوبية.

ولفت تحالف دعم الشرعية إلى أن عملية الاعتراض تمت بنجاح بالأجواء اليمنية وتم صد المحاولة العدائية، مشيرًا إلى أن محاولات الحوثيين العدائية المتعمدة والممنهجة تمثل جرائم حرب، وأكد تحالف دعم الشرعية أن قواته تتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية.

وكانت قيادة القوات المشتركة للتحالف عرضت لقطات لتدمير وإسقاط الطائرات بدون طيار المفخخة التي أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية تجاه المملكة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.

وأظهرت اللقطات كفاءة القوات المسلحة السعودية في التعامل مع التهديد الحوثي وتدمير 11 طائرة بدون طيار لهذا اليوم حتى الآن.

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