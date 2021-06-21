شكرا لمتابعة خبر عن مواطنة تطالب بسجن صديقتها لتسببها في طلاقها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

قررت مواطنة مقاضاة صديقتها والمطالبة بسجنها، وذلك بعدما أدخلت الشك لديها تجاه زوجها وأفسدت علاقتهما الزوجية.

وتوجهت المواطنة لمكتب محاماة لرفع قضية ضد صديقتها، مدعية أنها كانت تتردد عليها باستمرار وفي كل مرة تقنعها أن تأخذ الحذر من زوجها وتقوم بتفتيش جواله، ما تسبب في حدوث مشاكل زوجية بينهما وصلت للطلاق.

وأشارت إلى أنها اكتشفت أن صديقتها كانت تقوم بتحريضها على زوجها، بسبب أنها تعيش حياة زوجية غير مستقرة، بحسب الوطن.

يذكر أن قضايا التخبيب قد يُحكم فيها بالسجن أو الغرامة حسب الحالة، شرط أن يكون لدى المدعية تسجيل أو رسائل تثبت ذلك.